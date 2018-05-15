中國財經 時事脈搏

新華社發表時評指出，擴大開放是中國基於自身發展需要，作出的戰略抉擇，是中國發展的「剛需」，未來中國經濟實現高質量發展，也必須在更加開放條件下進行。

時評指，改革開放40年來，中國充分嚐到開放的甜頭。進入新時代，邁向高質量發展新征程，強調中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。

評論強調，中國向來主張「計利當計天下利」，堅守共商之道、共建之道、共享之道，不打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子，不做凌駕於人的強買強賣，更重要的是，擴大開放，中國從來不開空頭支票。