中國財經

內地股市反覆造好，上證指數連升兩日，創逾一個月的新高，兩市成交合計縮減至3781億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開6點後窄幅上落，中段一度走軟，低見3164點，跌9點或0.3%，尾段止跌回升，並以接近全日最高位收市，收報3192點，升18點或0.57%，成交1629.91億元。

深成指亦反覆上揚，以全日最高位收市，收報10747點，升76點或0.72%，最低見10632點，跌38點或0.36%，成交2151.24億元。

滬深300指數報3924點，升14點或0.38%；創業板指數收報1858點，漲27點或1.48%。

分析師表示，MSCI明晟將把234隻中國A股納入其主要股指，符合市場預期。今日大市小幅高開後窄幅上落，尾段滬指再度拉升，但場內觀望氛圍仍濃厚，料大市將通過小幅調整等待技術指標改善後，後市繼續反覆上揚。

各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾6%；化工、電力股漲1%；鋼鐵、房地產、石油、水泥、煤炭、有色金屬股靠穩；金融股則偏軟。

國家統計局公布，4月全國規模以上工業增加值按年增長7%，首4個月亦升6.9%，均勝市場預期。

MSCI明晟公司公布，將234隻中國A股納入MSCI指數體系，數目超出中金公司早前預計的229隻。獲加入的A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中，分別佔1.26%和0.39%的權重。