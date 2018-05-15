中國財經

國家統計局的資料顯示，4月中國鋼鐵總產量升至7670萬噸，按月增加3.7%，按年增加4.8%。期內鋼鐵日均產量達256萬噸，為至少2014年5月以來最高水平。

產出增加是因為中國北方城市結束為期5個月的冬季取暖季嚴苛限產措施。官方取暖季於3月15日結束，不過邯鄲這座鋼鐵城則將減產50%的措施執行至3月底。

國家統計局資料顯示，今年首4個月產量為2.89億噸，按年增加5%。

受環保限制，4月焦煤產量按年減少3.6%，至3672萬噸，即使如此4月的產量也是2017年9月以來最高。