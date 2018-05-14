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摩根士丹利資本國際（MSCI）明晟公司公布半年度指數調整結果，將234隻中國A股納入MSCI指數體系。獲加入的A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中，分別佔1.26%和0.39%的權重。

MSCI表示，在MSCI新興市場指數中，工商銀行(01398)(601398.CN)、建設銀行(00939)(601393.CN)和中石油(00857)(601857.CN)三隻A股是市值最大的新增個股。

獲納入MSCI指數體系的A股數目超出中金公司早前預計，中金原本預料可能只有229隻股份被納入。

MSCI稱，MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Indexes）將增加350隻股票，其中有234隻A股，有53隻股票將剔除。另外，MSCI中國A股國際通指數（MSCI China A Inclusion Index）中將增加11隻A股，剔除9隻A股。

MSCI中國全股票指數（MSCI China All Share Index）將新增40隻個股，剔除25隻個股，新增股票市值最高的三隻分別是上海電氣A股(601727.CN)、眾安保險H股(06060)和在美國上市的中概股漢庭連鎖。

瑞銀證券早前估計，MSCI首次納入A股，有望為A股市場帶來185億美元淨流入。今後幾年，A股在MSCI指數中的比重會持續上升。分析稱，對A股進入全球市場來說具有里程碑式意義，「入摩」將為A股帶來中長期走強的動力。