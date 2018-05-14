中國財經

下月正式納入MSCI新興市場指數的A股名單揭曉前夕，內地股市個別發展，上證指數收升10點。兩市成交合計縮減至4071億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開3點，全日反覆靠穩，收市報3174點，升10點或0.34%，最高見3183點，升20點或0.65%，成交1724.11億元。

深成指亦造好，收報10671點，升37點或0.35%，最高見10723點，升89點或0.84%，成交2347.26億元。

滬深300指數報3909點，升36點或0.94%；創業板指數報1830點，跌3點或0.21%。

分析師表示，今日大市延續反彈勢頭，滬指早段衝高後維持高位窄幅上落，午後漲幅收窄，尾段交投量有所放大。中段個別股份活躍度不高，大小型股分化嚴重。受利好消息刺激，富士康和5G概念股領漲。在MSCI中國指數A股名單公布前，短期獲利盤逢高離場令大市延續窄幅上落，料後市或將出現調整走勢。

各板塊普遍走軟，石油、房地產股挫逾1%；化工、煤炭、有色金屬、鋼鐵、電力股偏軟；半新股漲逾6%；金融、水泥股靠穩。

MSCI明晟將於美國時間5月14日(本港時間15日凌晨)公布半年度指數檢討結果，而下月正式納入MSCI新興市場指數的A股名單亦同步揭盅。