中國財經

阿里巴巴與四川航空公布達成戰略合作，共同成立川航阿里營銷中心，川航將派出團隊常駐，辦公室位於飛豬杭州總部。

雙方將在品牌號、雲計算、會員服務、電商培訓、商旅業務、金融支付及機上媒體等方面開展深入合作。

阿里巴巴集團副總裁兼飛豬總裁趙穎指出，阿里擁有逾5億的移動端活躍用戶，涵蓋個人及家庭消費場景、金融支付場景、度假場景、B2B場景等數據，有助川航更好地為消費者服務。

飛豬是阿里旗下綜合旅遊出行服務平台，提供機票購買、酒店預訂及景點門票等。