訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:03 中國財經

阿里與川航達成戰略合作

放大圖片

阿里巴巴與四川航空公布達成戰略合作，共同成立川航阿里營銷中心，川航將派出團隊常駐，辦公室位於飛豬杭州總部。

雙方將在品牌號、雲計算、會員服務、電商培訓、商旅業務、金融支付及機上媒體等方面開展深入合作。

阿里巴巴集團副總裁兼飛豬總裁趙穎指出，阿里擁有逾5億的移動端活躍用戶，涵蓋個人及家庭消費場景、金融支付場景、度假場景、B2B場景等數據，有助川航更好地為消費者服務。

飛豬是阿里旗下綜合旅遊出行服務平台，提供機票購買、酒店預訂及景點門票等。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。