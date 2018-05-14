訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:18 中國財經

社科院料今年房價持續平穩回落

放大圖片

社科院城環所副研究員王業強認為，今年將成為本輪房地產市場的低點，整體會呈現下行運行的趨勢，預計今年房地產市場價格全年將保持平穩的回落。

王業強在內地一個論壇上指出，在供給側一線和熱點的二線城市，為了緩解庫存的危機，土地供應量有望進一步增加，但是限價政策難以放鬆，熱點城市的供應量將持續偏緊，在需求側房地產調控的政策基地不會發生改變，加上銀行信貸收緊也使得購房成本顯著上升，因此成交規模也會受到一定的限制，商品房銷售面積受到調控政策和貨幣環境的雙重影響將出現回調。

他稱，銷售萎縮和融資渠道受阻，將給房企造成資金上的壓力，並在一定程度上影響房企的開工意願，新開工增速仍將持續低位運行。

王業強預計，開發投資額仍會保持低位運行的態勢，上半年有可能有一個小幅回升的可能，下半年及全年應該是繼續保正當下跌的趨勢，全年難以有強力的表現，受銷售回落的影響，預計房地產市場價格全年將保持平穩的回落。

他表示，從不同城市來看，由於房地產調控政策不放鬆，一線熱點和二線城市有可能會率先探底。三四線城市調整明顯滯後於一線城市，由於目前政策相對寬鬆，需求的外溢等因素，以及棚改政策、貨幣化政策的支持，三四線城市仍保持一定的熱度。隨着去庫存刺激政策的逐漸退出，變為緊縮的調控，預計下半年三四線城市市場有可能會出現一波較大的回調。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。