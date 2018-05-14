中國財經

社科院城環所副研究員王業強認為，今年將成為本輪房地產市場的低點，整體會呈現下行運行的趨勢，預計今年房地產市場價格全年將保持平穩的回落。

王業強在內地一個論壇上指出，在供給側一線和熱點的二線城市，為了緩解庫存的危機，土地供應量有望進一步增加，但是限價政策難以放鬆，熱點城市的供應量將持續偏緊，在需求側房地產調控的政策基地不會發生改變，加上銀行信貸收緊也使得購房成本顯著上升，因此成交規模也會受到一定的限制，商品房銷售面積受到調控政策和貨幣環境的雙重影響將出現回調。

他稱，銷售萎縮和融資渠道受阻，將給房企造成資金上的壓力，並在一定程度上影響房企的開工意願，新開工增速仍將持續低位運行。

王業強預計，開發投資額仍會保持低位運行的態勢，上半年有可能有一個小幅回升的可能，下半年及全年應該是繼續保正當下跌的趨勢，全年難以有強力的表現，受銷售回落的影響，預計房地產市場價格全年將保持平穩的回落。

他表示，從不同城市來看，由於房地產調控政策不放鬆，一線熱點和二線城市有可能會率先探底。三四線城市調整明顯滯後於一線城市，由於目前政策相對寬鬆，需求的外溢等因素，以及棚改政策、貨幣化政策的支持，三四線城市仍保持一定的熱度。隨着去庫存刺激政策的逐漸退出，變為緊縮的調控，預計下半年三四線城市市場有可能會出現一波較大的回調。