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今日 10:46 中國財經 港股直擊

騰訊獲網聯汽車路測牌照

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騰訊(00700)獲得該公司的首張網聯汽車路測牌照，正式進軍無人駕駛汽車行業。

內地媒體報道，騰訊與深圳交通運輸委、深圳公安交警局、深圳市城市規劃研究中心，今早簽訂四方智能交通戰略合作框架協議，各方將共同推動交通大數據、無人駕駛等跨界交通創新發展。

在簽約儀式上，騰訊獲得深圳頒發的網聯汽車道路測試臨時號牌。這是該公司目前獲得的首張網聯汽車路測牌照，後續還將在其他城市申請相關牌照。

騰訊副總裁鍾翔平表示，有計劃合作成立專門的網聯汽車類公司，專門布局無人駕駛等網聯汽車業務。

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