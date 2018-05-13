中國財經

中國上海市金融辦負責人表示，上海已會同在滬金融管理部門，在統籌行業類別、開放內容及國別地區的基礎上，形成一批金融業對外開放項目上報國家金融管理部門，近期在六方面爭取先行先試。

該六方面包括一是擴大銀行業對外開放。支持外國銀行在滬同時設立分行和子行，支持商業銀行在滬發起設立不設外資持股比例上限的金融資產投資公司和理財公司，支持外資銀行開展代理發行、代理兌付等。

二是擴大證券業對外開放。支持在滬設立外資控股證券公司、基金公司、期貨公司，允許其從事經紀、諮詢等。

三是擴大保險業對外開放。放開在滬外資保險經紀公司經營範圍，支持外資來滬經營保險代理和公估業務，支持設立外資控股人身險公司等。

四是擴大金融市場開放。支持境外投資者參與上海證券市場，支持境外創新企業在滬發行中國存託憑證(CDR)，爭取年內開通「滬倫通」，進一步擴大熊貓債規模等。

五是拓展FT賬戶功能和使用範圍。圍繞人民幣國際化，建設人民幣全球服務體系。爭取將FT賬戶複製推廣至長三角地區和長江經濟帶的自貿試驗區，以及拓展FT賬戶的投融資功能等。

六是放開銀行卡清算機構和非銀行支付機構市場准入，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制等。

上海金融辦表示，下一步，上海不斷優化金融發展營商環境，通過持續營造開放、透明、包容的金融營商環境，使上海成為國家擴大對外開放的承載地和重要外資金融機構聚集地。