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中國駐美國大使崔天凱日前在美國華盛頓表示，中美雙方應加強溝通對話，共同努力消除「理解赤字」。他同時警告，美國內有些人正試圖在中美之間設置一道「玻璃幕牆」，希望這種危險傾向不要成為美國社會的主流。

中新社報道，崔天凱是在出席美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)「中美關係40年」研討會上做出上述表示的。在這場活動中，崔天凱還與美前國防部長科恩就中美關係等話題進行了對談。

在被主持人問及，過去40年中美關係出現的困難與危機，對今天的中美關係有何啟示，以及當前中美戰略互信存在哪些問題時，崔天凱指出，中美作為當今世界兩個大國，存在差異和分歧是自然的。雙方應堅持相互尊重，以務實和建設性的方式管控分歧。值得注意的是，歷史上曾經發生的台海、撞機、炸館等危機都發生在中國領土、或鄰近中國的地方，而沒有發生在美國。這些事件都是因美方損害中方利益而起，中方不得不堅決維護自身正當權益。

崔天凱稱，中美雙方應加強溝通對話，共同努力消除「理解赤字」。中國並不想同美國爭奪世界霸權，而是主張共建人類命運共同體。當今世界各國利益緊密交融，沒有誰能夠一家獨大。

崔天凱強調，如果希望國與國關係以感情為基礎，那未免太過天真。但如果一國的外交政策被敵意、恐懼和猜疑主導，那將非常危險。值得警惕的是，美國內有些人正試圖在中美之間設置一道「玻璃幕牆」，對中美之間正常的經濟、科技、人文交流合作設置障礙，甚至對中國在美留學生和學者疑神疑鬼。希望這種危險傾向不要成為美國社會的主流。

他又指出，美國有些人對《中國製造2025》表示擔憂，這是不必要的。世界各國無論大小，都希望在高科技領域爭取領先優勢，中國也不例外，這是完全正常的。《中國製造2025》是中國為自身產業發展設定的目標，但並不意味著中國實現這些目標是以排除其他國家為代價的。事實上這一計劃對中國企業、美國和世界各國企業都是開放的。他又指出，今天美國仍然對中國實行高科技產品出口管制。如果美國既不賣給中國高技術產品，又不讓中國自己研發製造，那麼中國產業的出路何在？