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中興通訊:美國銷售禁令處罰過重

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據《華爾街日報》報道，中興通訊(00763)向美國有關部門表示，其未能遵守與美國政府達成的和解協議，是因為內控失誤，而非系統性欺騙，認為美國作出的銷售禁令處罰過重。

報道稱，中美可能將在下一輪談判中，繼續就中興事件進行磋商。

美國商務部在上月以中興對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工，未及時扣減獎金和發出懲戒信，並在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中作出虛假陳述為由，決定禁止美國公司向中興銷售零部件等長達7年。

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