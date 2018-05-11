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今日 19:00 中國財經 國際財經

中美官員將開會跟進貿易會談

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美國財政部官員表示，中美官員於當地時間周五在華盛頓開會，跟進兩國高層上周在北京舉行的貿易會談，並為中國副總理劉鶴訪美作籌備。

中方日前表示，劉鶴將於適當時候赴美，就雙邊經貿問題繼續磋商。外電引述美國消息人士指，中國的低層級代表團可能會率先抵達美國，劉鶴的行程可能稍作延遲。

另外，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受電視台訪問時表示，不清楚劉鶴何時訪美，很有可能不是下星期，他又認為中方官員在北京的談判中，同意降低對美貿易順差的概念，但問題在於降低多少及如何達成。

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