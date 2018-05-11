中國財經

內地上月新增貸款勝預期。中國人民銀行公布，4月新增貸款1.18萬億元(人民幣‧下同)，高於市場預期的1.1萬億元，按年多增797億元。4月底，廣義貨幣(M2)增速8.3%，低於預期的8.5%。

人民幣新增貸款當中，住戶部門貸款增加5284億元，其中，短期貸款增加1741億元，中長期貸款增加3543億元；非金融企業及機關團體貸款增加5726億元。

人民幣貸款餘額126.16萬億元，按年增長12.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和0.2個百分點。

外幣貸款餘額8745億美元，按年增長5.2%。當月外幣貸款增加42億美元。

4月末人民幣存款餘額169.72萬億元，按年增長8.9%，增速比上月末高0.2個百分點，比上年同期低0.9個百分點。當月人民幣存款增加5352億元，按年多增2721億元。

4月底，廣義貨幣(M2)餘額173.77萬億元，按年增長8.3%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低1.5個百分點；狹義貨幣(M1)餘額52.54萬億元，按年增長7.2%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低11.3個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.15萬億元，按年增長4.5%。當月淨回籠現金1216億元。