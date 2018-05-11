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今日 15:57 中國財經 港股直擊

酷派斥小米用司法程序拖延案件

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酷派集團(02369)就專利侵權向小米興訟，酷派於今年一月底公布，向深圳法院就三項發明專利權起訴小米，日前亦再入稟南京法院，要求小米停止生產及銷售部分型號產品。

酷派首席知識產權官張娜表示，侵權訴訟不是針對個別公司，因小米侵權而造成的損失及最終賠償按法院審計為準，冀用最少的費用進行訴訟。

問及為何在小米籌備上市的階段再提出訴訟，張娜指出，當中涉及訴訟策略，又斥小米用司法程序拖延案件；至於有否向港交所及證監會提出小米涉及侵權，張娜稱，現階段僅將糾紛訴諸法庭。

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