中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10858點，升98點或0.92%。

台股今早高開48點，其後升幅擴大，最高見10874點，連續第6日走高。其中，塑化股漲1.83%，造紙股漲1.69%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美國股市造好，其中道指更連升6日，因美國4月消費物價指數(CPI)升幅遜預期，紓緩市場對加息步伐加快的擔憂，加上蘋果股價再創新高，科技股及油股領軍，推動大市上揚。

個股方面，重磅股鴻海漲2.53%，大立光漲2.39%，台積電漲1.53%，聯發科則回吐3.03%。