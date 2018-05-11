中國財經

美國通脹溫和，美滙指數下滑。人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度升穿6.34，高見6.3365，現時漲逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.3451，較上日下午4時30分收報6.3613，大升162點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.3460，走強9點子。

離岸價(CNH)更曾突破6.33，高見6.3230，最新報6.3374。

官方今日開出的中間價結束連跌4日之勢，報6.3524，較上日中間價6.3768，調高244點子或0.38%，創1個半月來最大升幅。