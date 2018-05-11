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今日 11:01 中國財經

泰國企業冀透過電子商貿進入內地市場

泰國商業部長頌提拉表示，電子商務是現代商業模式的創新形式，希望更多泰國企業通過中國電商平台打開中國市場。

頌提拉在內地一個講座上致詞時稱，中國是泰國最大的貿易夥伴國，而泰國是東盟的中心，有顯著的區位優勢。泰中兩國的友好關係源遠流長，愈來愈的泰國水果、大米和橡膠製品進入中國市場，深受民眾喜愛。

他認為，中國的電商平台對入駐企業的產品質量有審核標準，且各大平台透明公開的消費者評價能夠客觀反映產品的優劣，因此泰國企業入駐中國電商平台，有助提高自身品牌意識及產品競爭力。

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