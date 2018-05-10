訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:22 中國財經 港股直擊

中行夥京東拓金融科技等合作

放大圖片

中國銀行(03988)董事長陳四清，與京東主席兼首席執行官劉強東會面，雙方高層就銀企全面戰略合作達成共識，並將在金融科技、公司金融、個人金融等領域開展廣泛合作。

陳四清對京東集團給予中行的支持和信任表示感謝，指金融與科技的深度融合是大勢所趨，與京東開展深入合作具有戰略價值，希望雙方圍繞數據共享、客戶互薦、場景互嵌、模型共建等展開全面合作，共同打造開放、普惠、共贏的金融服務生態。

劉強東則稱，希望基於各自在金融和科技領域的優勢，共同推動普惠金融、數字金融、場景金融等領域的合作。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。