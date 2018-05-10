中國財經

內地股市輕微高開。

上證指數開市報3169點，升9點或0.31%；現報3173點，升14點或0.46%。

深成指開市報10706點，升17點或0.17%；現報10724點，升31點或0.29%。

滬深300指數開市報3882點，升11點或0.29%；現報3886點，升15點或0.39%。

創業板指數開市報1857點，升2點或0.12%；現報1858點，升3點或0.16%。

各板塊普遍造好，國際油價上升，石油板塊升逾2%；煤炭股、金融股靠穩。