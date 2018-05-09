國家外滙管理局公布，今年首季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入223.59億元人民幣，流出172.8億元人民幣，淨流入50.79億元人民幣。
期內，中國境內金融機構對境外直接投資流出237.82億元人民幣，流入109.56億元人民幣，淨流出128.26億元人民幣。
按美元計，今年首季，境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入35.14億美元，流出27.16億美元，淨流入7.98億美元；中國境內金融機構對境外直接投資流出37.37億美元，流入17.22億美元，淨流出20.16億美元。
今日 16:10 中國財經
國家外滙管理局公布，今年首季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入223.59億元人民幣，流出172.8億元人民幣，淨流入50.79億元人民幣。
期內，中國境內金融機構對境外直接投資流出237.82億元人民幣，流入109.56億元人民幣，淨流出128.26億元人民幣。
按美元計，今年首季，境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入35.14億美元，流出27.16億美元，淨流入7.98億美元；中國境內金融機構對境外直接投資流出37.37億美元，流入17.22億美元，淨流出20.16億美元。
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