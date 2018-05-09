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今日 14:53 香港財經 中國財經

劉怡翔:考慮綠色債納債券通投資範圍

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財經事務及庫務局局長劉怡翔書面回覆議員提問時表示，金管局與人民銀行和內地相關機構一直就優化「債券通」的各項安排保持緊密溝通，包括將「債券通」擴展至「南向通」，在探討具體方案時，考慮有關將香港發行的綠色債券，納入「債券通」投資標的範圍建議。

他續稱，綠色債券市場仍處於發展階段，變化迅速，政府對進一步推廣其他綠色金融產品市場持開放態度。

港交所(00388)一直與不同持份者及學術界探討有關綠色金融的業務計劃措施，在有足夠綠色金融市場深度的前提下，可因應市場需求考慮發展「綠色債券/股票指數」。

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