訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:40 中國財經 國際財經

內地電商美麗聯合擬下半年赴美上市

放大圖片

據路透引述消息人士報道，中國專注服務女性的時尚電商平台美麗聯合集團，有意在美國上市，計劃於今年下半年首次公開發行(IPO)中融資5億元(美元‧下同)。

美麗聯合集團於2016年成立，由在線時尚零售商美麗說及其對手蘑菇街合併而成，合併時估值約為30億美元。消息人士稱，該集團已委任摩根士丹利牽頭安排該上市交易，瑞士信貸和華興資本亦會也參與。

消息人士指出，由於亞馬遜、阿里巴巴和京東等電商巨頭都已在美國上市，美麗聯合集團相信美國投資者會更熟悉電商業務模式。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。