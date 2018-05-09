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即將登陸本港的小米估值據報「大縮水」。

外電引述知情人士透露，已向港交所遞交上市申請的小米，最新估值為600億至700億美元(約4680億至5460億港元)，較早前傳出目標估值最高達1000億美元(約7800億港元)，大幅削減三至四成。

不過，接近交易人士仍認為，小米可以1000億美元的估值，集資至少100億美元(約780億港元)。

《華爾街日報》昨日也引述消息人士透露，小米在IPO中目標估值700億至800億美元(約5460億至6240億港元)