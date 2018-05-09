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今日 10:47 中國財經

A股早段續軟 石油股逆市漲2%

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A股早段走軟，上證指數跌7點，深成指跌36點。

上證指數現報3154點，跌7點或0.23%，最低見3152點，跌8點或0.27%，成交671.54億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10671點，跌36點或0.34%，低見10664點，跌43點或0.4%，成交1050.78億元。

滬深300指數報3864點，跌14點或0.36%；創業板指數報1855點，跌1點或0.09%。

各板塊普遍向下，房地產、金融、鋼鐵、有色金屬、水泥、電力股偏軟；半新股則漲逾3%；石油股漲2%；化工、煤炭股靠穩。

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