中國財經

美滙創4個月新高，人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.37，低見6.3714，收市跌27點子，創3個半月的新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.3676，較上日下午4時30分收報6.3649，跌27點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價6.3617，走弱59點子。

離岸價(CNH)亦曾跌破6.37，低見6.3704，截至香港時間傍晚5時52分，離岸價報6.3682，在岸價報6.3685。

官方今日開出的中間價連續第二天下跌，報6.3674，較上日中間價6.3584，調低90點子或0.14%。

交易員指出，美國經濟數據影響基本消化，但市場進一步解除美元空頭押注，美元已回93關口上方；不過資金流入帶來的結滙需求仍不時出現，可預計即使美元延續強勢，人民幣亦大概會偏強。

另有交易員認為，除了資金流入影響，市場也猜測，在中美貿易談判前期人民幣不會明顯走弱，避免增加談判難度；但強勢美元加上強勢人民幣料會帶動人民幣滙率指數維持強勢，並在中長期影響中國進出口貿易，雖然最新出爐的4月中國貿易數據對滙市影響不大。

中國海關總署公布，以美元計，中國4月出口轉正，按年增12.9%，勝預期增8%，3月出口下跌2.7%；進口增21.5%，勝預期增16%。貿易順差287.8億元，高於預期277.5億元。

中國人民銀行日前召開跨境人民幣業務工作電視電話會議，強調今年要繼續堅持市場驅動，不斷優化人民幣跨境業務政策，完善人民幣國際化基礎設施，保障市場主體的合理需求，推動人民幣國際化再上新台階。