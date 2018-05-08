中國財經

國家發改委發布關於新建和田至若羌鐵路可行性研究報告的批覆，項目估算總投資221.5億元(人民幣‧下同)。

其中，工程投資213.6億元、機車車輛購置費7.9億元，由中央預算內投資、鐵路總公司和新疆生產建設兵團共同出資建設。

該項目建設工期3.5年。線路起自喀什至和田鐵路和田站，經和田、洛浦、策勒、於田、民豐、且末、若羌等市縣，終至庫爾勒至格爾木鐵路若羌站，正線全長約825公里。規劃遠景年輸送能力為客車每日8對，貨運每年1500萬噸。