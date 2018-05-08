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今日 15:28 中國財經

滬指收升24點 近四周高

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內地股市走高，上證指數連續兩日造好，創近4周的新高。兩市成交合計增至4438億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1點後，隨即止跌回升，其後升幅逐步擴大，最高見3169點，漲33點或1.05%，收市報3161點，升24點或0.79%，最低見3134點，跌2點或0.08%，成交1890.12億元。

深成指亦高開高走，收報10707點，升81點或0.77%，最高見10721點，升95點或0.9%，成交2547.73億元。

滬深300指數報3878點，漲44點或1.16%；創業板指數報1856點，升4點或0.24%。

分析師表示，今日貿易數據遠超預期，提振市場信心，大市反彈格局得以延續，部分資金進場加倉，藍籌股漲幅居前。技術層面上，大市處於周線級別的反彈行情中，但滬指3200點上方的前期缺口區域壓力仍較大。

各板塊幾乎全線走揚，半新股漲逾6%；金融股漲逾1%；房地產、水泥、鋼鐵、煤炭、石油、化工、有色金屬股靠穩；僅得電力、生物製藥股偏軟。

中國海關總署公布，以美元計，中國4月出口按年增12.9%，勝預期增8%，3月出口下跌2.7%；進口增21.5%，勝預期增16%。貿易順差287.8億元，高於預期277.5億元。

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