中國財經

中國海關總署公布，以美元計，中國4月出口轉正，按年增12.9%，勝預期增8%，3月出口下跌2.7%；進口增21.5%，勝預期增16%。貿易順差287.8億元，高於預期277.5億元。

以人民幣計，4月出口增長亦回復正數，按年升3.7%，略遜市場預期增4%，3月出口下跌9.8%；進口增11.6%，勝預期增10.4%；貿易順差1828億元，低於預期的1891.5億元。

今年首4個月，以美元計，出口按年增13.7%；進口增19.6%；貿易順差767.5億元。以人民幣計，出口按年增6.4%；進口增11.7%；貿易順差5062.4億元。

期內，對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。首4個月，中歐貿易增長8.3%；中美貿易增長5.9%；與東盟貿易增長12.6%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口增長11.6%，高於整體增速2.7個百分點。

分析人士認為，中國4月外貿數據整體顯示中國經濟發展態勢良好，首季曾經發生增長良好，繼而波動較大局面，尤其3月是13個月來首次錄得貿易逆差。4月整體外貿形勢改善，顯現首季受節日、季節等行情影響的情形逐漸消退，進入正常運行。

分析又指，後續來看，中美貿易摩擦影響會顯現，對美國出口可能會相應減少，進口會適度加大，中國會逐步擴大內需，增加進口。由於中國處於製造中間環節，全球經濟復甦態勢仍在，預料中國出口還是會維持正增長，但受到中美貿易摩擦不利因素影響，按現有的狀況，影響整體出口1至2個百分點，全年5%左右；進口還是會繼續增加。