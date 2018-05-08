訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:27 中國財經

中國4月美元計進出口雙位數增長

放大圖片

中國海關總署公布，以美元計，中國4月出口轉正，按年增12.9%，勝預期增8%，3月出口下跌2.7%；進口增21.5%，勝預期增16%。貿易順差287.8億元，高於預期277.5億元。

以人民幣計，4月出口增長亦回復正數，按年升3.7%，略遜市場預期增4%3月出口下跌9.8%；進口增11.6%，勝預期增10.4%；貿易順差1828億元，低於預期的1891.5億元。

今年首4個月，以美元計，出口按年增13.7%；進口增19.6%；貿易順差767.5億元。以人民幣計，出口按年增6.4%；進口增11.7%；貿易順差5062.4億元。

期內，對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。首4個月，中歐貿易增長8.3%；中美貿易增長5.9%；與東盟貿易增長12.6%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口增長11.6%，高於整體增速2.7個百分點。

分析人士認為，中國4月外貿數據整體顯示中國經濟發展態勢良好，首季曾經發生增長良好，繼而波動較大局面，尤其3月是13個月來首次錄得貿易逆差。4月整體外貿形勢改善，顯現首季受節日、季節等行情影響的情形逐漸消退，進入正常運行。

分析又指，後續來看，中美貿易摩擦影響會顯現，對美國出口可能會相應減少，進口會適度加大，中國會逐步擴大內需，增加進口。由於中國處於製造中間環節，全球經濟復甦態勢仍在，預料中國出口還是會維持正增長，但受到中美貿易摩擦不利因素影響，按現有的狀況，影響整體出口1至2個百分點，全年5%左右；進口還是會繼續增加。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。