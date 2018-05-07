中國財經

人民幣兌美元偏軟，在岸價(CNY)收市跌60點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.3649，較上日(4日)下午4時30分收報6.3589，跌60點子或0.09%；較晚上11時30分最後成交價6.3600，走弱49點子。

離岸價(CNH)一度低見6.3684，截至香港時間傍晚5時53分，離岸價報6.3640，在岸價報6.3650。

官方今日開出的中間價報6.3584，較上日中間價6.3521，調低63點子或0.1%。

交易員指出，上周五美國非農就業數據好壞參半，美滙指數高位上落，國內供求成影響人民幣走勢關鍵，在接近波動範圍底部，客盤多數仍在看升人民幣，但機構略偏向購滙。

另有交易員認為，美元後市料大概維持強勢，人民幣跌破1月至今形成的箱體區間可能性愈來愈大，但美元前期反彈過於強勢，加上中美貿易摩擦和美朝談判仍有較大不確定性，因此人民幣在沒打破區間波動前，不建議賭方向。

中國外滙儲備回落，4月外滙儲備31248.52億美元，較3月減少179.68億美元，低於市場預期31310億美元。

另外，人民銀行行長易綱表示，人行已近一年未進行外滙市場干預，稱靈活的、雙向波動的滙率機制，實際上是國際收支和跨境資本流動的自動穩定器，最佳的情況是市場決定滙率，官方不進行干預。