中國財經

中國銀保監發布個人稅收遞延型商業養老保險產品開發指引稱，按積累期養老資金收益類型的不同，稅延養老產品包括收益確定型、收益保底型、收益浮動型3類、4款產品；後續將進一步出台配套文件，促進試點持續健康發展。

銀保監網站刊登指引稱，稅延養老產品採取賬戶式管理模式，提供的終身領取方式是保證返還賬戶價值終身領取。

產品指引明確，稅延養老保險產品包括收益確定型、收益保底型、收益浮動型3類。收益確定型產品(A類)指在積累期提供確定收益率(年複利)的產品；收益保底型產品(B類)指在積累期提供保底收益率(年複利)，同時可根據投資情況提供額外收益的產品，可細分為每月結算收益的產品(B1款)和每季度結算收益的產品(B2款)；收益浮動型產品(C類)指在積累期按照實際投資情況結算收益的產品。

產品指引中要求中稅延養老保險產品提供的終身領取方式是保證返還賬戶價值終身領取，即無論參保人退休後生存多久，其本人或其繼承人都能夠把其退休時個人賬戶中積累的資金領完；如參保人領的錢已超出其退休時個人賬戶積累的資金總額，只要其仍然生存，保險公司仍會按照保險合同約定的固定標準向其給付養老年金，直至其身故。

在管理模式上，稅延養老保險產品採取賬戶式管理模式，每個參保人個人賬戶中所交保費、費用收取、投資收益、資金總額、養老金領取情況等均清晰透明、可隨時查詢。