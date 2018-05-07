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今日 14:16 中國財經

台股升0.72% 收報10604點

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台灣股市高收，加權指數收報10604點，升75點或0.72%。

台股今早高開52點，其後升幅擴大，最高見10632點，連續第2日上揚。其中，紡織股漲1.11%，泥窯股亦漲1.1%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股3大指數升逾1%，以及亞太區其他股市的漲勢，因「股神」畢非德透露，巴郡上季大舉增持7500萬股蘋果，刺激蘋果股價再創新高。

不過，初步未見中美貿易談判有重大進展，令人擔心美方本周會否就針對中國公司公布新的報復措施，抑制大市升勢。

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