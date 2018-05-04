訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:09 中國財經

招行興業浦發行遭銀保監罰款1.8億人幣

放大圖片

銀保監自4月8日掛牌成立後，向銀行開出首批罰單。銀保監官網發布，對興業銀行、浦發銀行及招商銀行(03968)分別處以5870萬元、5855.93萬元及6573.02萬元(人民幣‧下同)罰款，金額合計達1.83億元。

三家銀行中，以招商銀行的罰款最高，該行違規事項包括：違規批量轉讓以個人為借款主體的不良貸款；銷售同業非保本理財產品時違規承諾保本；未將房地產企業貸款計入房地產開發貸款科目；非真實轉讓信貸資產；高管人員在獲得任職資格核准前履職等14項。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。