中國財經

銀保監自4月8日掛牌成立後，向銀行開出首批罰單。銀保監官網發布，對興業銀行、浦發銀行及招商銀行(03968)分別處以5870萬元、5855.93萬元及6573.02萬元(人民幣‧下同)罰款，金額合計達1.83億元。

三家銀行中，以招商銀行的罰款最高，該行違規事項包括：違規批量轉讓以個人為借款主體的不良貸款；銷售同業非保本理財產品時違規承諾保本；未將房地產企業貸款計入房地產開發貸款科目；非真實轉讓信貸資產；高管人員在獲得任職資格核准前履職等14項。