中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌1點，深成指則升25點。

上證指數現報3099點，跌1點或0.05%，最低見3090點，跌10點或0.33%，成交567.6億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10484點，升25點或0.25%，高見10490點，升31點或0.3%，成交866.07億元。

滬深300指數報3791點，跌1點或0.03%；創業板指數報1832點，升5點或0.31%。

各板塊個別發展，水泥股漲逾1%；化工、房地產、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵、金融、石油、有色金屬股則偏軟。