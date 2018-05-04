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今日 10:08 中國財經

財新中國4月服務業PMI回升

財新4月中國服務業PMI近3個月來首現回升，顯示服務業需求增強，經營狀況改善明顯，綜合PMI指數亦是3個月來首次小升。

財新/Markit公布，中國4月服務業採購經理指數(PMI)升至52.9，較上月升0.6個百分點，當月中國綜合PMI上升至52.3，較上月升0.5個百分點。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，新業務和就業指數均有所上升，表明在連續兩個月下滑後，服務業的需求有所增強。綜合PMI指數的上升表明經濟增長相對穩定，服務業的經營狀況比製造業的改善更顯著，同時投入成本和價格較3月增速放慢，表明通脹壓力有所緩解。

4月份，服務業經營活動擴張率增強，同時新接業務總量增速回升，據受訪企業反映，最近市況改善、遊客數量增加、新產品問世，帶動新訂單增長。

價格方面，通脹壓力進一步緩和。投入價格指數降至6個月低位，價格漲勢放慢，但仍在擴張區間，受訪企業反映，投入成本增加的原因普遍與薪酬上漲有關。

由於經營活動與新業務的增長，出於對公司持續擴張、市況預期好轉和客戶數量預期增加等因素的考慮，4月業界的整體信心較上月普遍更為樂觀，近五分之一受訪企業預期未來一年經營活動擴張，預期收縮的企業比例近僅佔2%。

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