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今日 20:59 中國財經

餘額寶引入兩貨幣基金 分流天弘基金

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餘額寶宣布升級，新接入博時、中歐基金公司旗下的博時現金收益貨幣A及中歐滾錢寶貨幣A兩隻貨幣基金產品，升級會於5月4日零時開始會逐步向用戶開放。

螞蟻金服表示，經過天弘基金採取主動限額措施，餘額寶貨幣基金規模增長得到一定控制，如今採取多家合作的開放模式，可進一步減輕單一貨幣基金規模過快增長的壓力，同時亦有助降低集中度高的風險。

對於新接入的基金是否設有額度及時間限制，中歐和博時基金均表示，現階段購買兩隻新上線的基金暫未有對時間及額度設限。

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