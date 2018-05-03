中國財經

工信部公布今年1月至3月互聯網和相關服務業運行情況，收入保持雙位數增長，營業利潤同步增長，網絡遊戲、電子商務領域保持活躍。

今年1至3月，內地規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入1978億元(人民幣‧下同)，按年增長23.8%，增速較去年同期提升2.7個百分點。

同時，研發投入亦持續增加，期內全行業研發投入114.4億元，增長23.3%，其中，音樂和視頻企業研發投入持平；網絡遊戲企業研發投入增長近25%；從事網絡銷售的電子商務企業研發投入增長亦達21%。