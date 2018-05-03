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今日 17:01 中國財經 時事脈搏

外交部:中美貿易談判已展開

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由美國財長努欽率領的美國貿易代表團抵達北京，就貿易問題展開談判。外交部發言人華春瑩在例行記者會上確認，雙方正展開會談，強調中方歡迎與美方就貿易問題進行對話，但必須建立在平等和相互尊重的基礎上，期望結果是互利雙贏。

努欽抵達下榻酒店時表示，很高興來到北京。但他無回應其他問題。

除努欽之外，美國貿易代表團成員包括商務部長羅斯(Wilbur Ross)，以及貿易代表萊特海澤等。代表團將會與中央政治局委員、國務院副總理劉鶴等中方官員，就共同關心的經貿問題交換意見。

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