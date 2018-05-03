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美國財長努欽(Steven Mnuchin)抵達北京，展開一連兩日的訪華行程。努欽抵達下榻酒店時表示，很高興來到這裏，無回應其他問題。

努欽率領的美國貿易代表團，成員包括商務部長羅斯(Wilbur Ross)、以及貿易代表萊特海澤等。代表團將會與中央政治局委員、國務院副總理劉鶴等中方官員，就共同關心的經貿問題交換意見。

美國代表團訪華第一日，會到美國駐華大使館，與駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)會面，之後會出席中方的晚宴，預計明日傍晚離開北京。