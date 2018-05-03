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由美國財長努欽(Steven Mnuchin)率領的美國貿易代表團於今明兩天訪華，就中美經貿問題展開磋商。美國總統特朗普在Twitter發文，稱美方貿易代表團已經在中國，嘗試就尋求公平的貿易環境進行協商。

特朗普又說，期待在不久的將來和國家主席習近平見面，強調兩人將保持良好關係。

美方代表團將會與中央政治局委員、國務院副總理劉鶴等中方官員，就共同關心的中美經貿問題交換意見。努欽早前表示，對貿易談判會議持「審慎樂觀」的態度，又指準備向中國官員提出知識產權、聯合技術以及合資企業問題。