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今日 16:19 中國財經

國家隊首季持倉1.2萬億人幣 主力增持平保

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據中國基金報報道，被稱為「國家隊」的證金公司、中央滙金、外管局旗下三大投資公司，以及五大國家隊公募基金，截至首季持倉市值約1.2萬億元(人民幣‧下同)，期內淨減持244億元，持倉股份超過1100隻。

其中，持倉金額達到7700億元的證金公司，首季增持580億元，減持918億元，淨減持238億元。

增持較多的股份為中國平安(02318)，增持金額達84億元，其餘增持額超過10億元的股份，包括格力電器、中國中車(01766)、中國建築、五糧液、三一重工、美的集團、招商證券等。

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