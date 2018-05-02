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中美將於周四展開為期兩日的貿易談判，《環球時報》發表評論指，美方想通過對話解決問題，看來是迫切和認真的，但如果美方對中美貿易的認識不正確，繼續抱可以強壓中國接受美方條件的看法，對話就將非常困難。

評論認為，即將開啟的中美對話必須是平等的協商，美方代表團需要帶着誠意來。舉行這次對話，雙方首先要實事求是看待中美貿易的性質，在承認它為兩國經濟發展都做出了貢獻的基礎上，尋求雙邊貿易的平衡。

不過，多名中國學者對中美能短時間內達成協議並不樂觀，不排除「邊打邊談」的局面，會持續一段時間。