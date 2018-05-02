中國財經

美滙續升，創下今年新高。人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.35，最新挫逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.3562，較上日(4月27日)下午4時30分收報6.3439，大跌123點子或0.19%；較晚上11時30分最後成交價6.3310，走弱252點子。

離岸價(CNH)亦跌破6.35，低見6.3537，最新報6.3517。

官方今日開出的中間價報6.3670，較上日中間價6.3393，下調277點子或0.44%，是1月25日以來最低。