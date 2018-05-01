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今日 16:41 中國財經

深圳新建住宅成交均價連降19個月

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深圳市規劃和國土資源委員會公布的數據顯示，深圳新建商品住宅成交均價已連續19個月下降。

數據顯示，深圳4月新建商品住宅成交均價為每平方米5.42萬元人民幣，按月下降0.03%，按年下降0.82%；成交套數1934套，按月下降4.68%，按年下降2.18%；成交面積18.71萬平方米，按月減少8.31%，按年減少1.68%。

在二手房市場，4月全市共成交5897套二手住宅，按月上升4.89%，按年下降6.41%；成交面積47.99萬平方米，按月增加4.34%，按年減少5.89%。

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