工信部指出，中國第一季軟件和訊息技術服務業利潤總額1576億元人民幣，按年增長10.8%。
工信部信軟司發文稱，下一步要聚焦打造兩類平台、建設三類工業APP、開展四類試驗測試、完善四大公共支撐，加快工業互聯網平台建設及推廣。
工信部指出，工業互聯網平台是建設現代化產業體系的重要支撐，是建設製造強國和網絡強國的焊接點，是經濟實現高質量發展的重要舉措，也是全球新一輪產業競爭的製高點。
當前，推動高耗能、高風險隱患、高通用性、高價值的工業設備上雲是企業上雲與工業互聯網平台發展的切入點。
今日 15:35 中國財經
工信部指出，中國第一季軟件和訊息技術服務業利潤總額1576億元人民幣，按年增長10.8%。
工信部信軟司發文稱，下一步要聚焦打造兩類平台、建設三類工業APP、開展四類試驗測試、完善四大公共支撐，加快工業互聯網平台建設及推廣。
工信部指出，工業互聯網平台是建設現代化產業體系的重要支撐，是建設製造強國和網絡強國的焊接點，是經濟實現高質量發展的重要舉措，也是全球新一輪產業競爭的製高點。
當前，推動高耗能、高風險隱患、高通用性、高價值的工業設備上雲是企業上雲與工業互聯網平台發展的切入點。
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