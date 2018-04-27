訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:54 香港財經 港股直擊 中國財經

謝清海:現是入市時機 仍看好中國相關股份

放大圖片

惠理集團(00806)主席謝清海今午在股東會後稱，目前是入市時機，但要懂得選擇及抱持長期投資目標，若只想短期投資，在如此波動市況下，容易高買低賣。他重申今年對環球市場的看法已轉趨審慎，加息環境、政治風險等因素，勢令股市變得更波動，而且難以分析。投資者若未有做足功課，只跟隨市場消息買賣，很容易在升市中損手。

謝清海仍然看好中國相關股份，一來中國經濟增長仍然強勁，二來大中華板塊市盈率僅12.5倍，算是偏低水平，而中國A股在過去一輪升市之中跑輸大市，故已變得吸引。但他強調，投資A股時要小心選擇，又指香港中小型股份中，也有估值吸引兼派息好的股份。至於科技股表現更趨波動，他認為這些公司仍有盈利，但估值較高下，已轉為減持科技股。

副主席蘇俊祺認為，內銀股及內需股均是較好的板塊，如內銀息差擴闊兼呆壞賬減少，有利板塊表現，故惠理投資組合內，金融板塊佔不少部分。同時，中國消費力上升，中產階級崛起等因素下，亦是推動內需股表現。

對於港交所(00388)容許同股不同權公司上市，蘇俊祺稱，投資這類股票時，已計入相關因素，故不影響投資決定。謝清海則表示，今次是重要改革，亦非本地市場的新事物，如太古A(00019)及太古B(00087)已在港多年，更笑言過去要買這類股份如阿里巴巴，需要在晚上工作。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。