中國財經

中國財政部發布關於進一步加強政府和社會資本合作(PPP)示範項目規範管理的通知，對核查存在問題的173個示範項目分類處置。

173個存在問題的示範項目中，30個調出示範項目名單，並清退出全國PPP綜合訊息平台項目庫。54個項目調出示範項目名單，繼續採用PPP模式實施。其餘89個項目會要求有關方面督促整改，於6月底前完成，若逾期仍不符合相關要求，會調出示範項目名單或清退出項目庫。

財政部又表示，會加強項目規模的管理，杜絕違法違規現象，並加強訊息公開，建立健全長效管理機制。