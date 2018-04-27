訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:33 中國財經

阿里成海南自貿區首家戰略合作企業

放大圖片

在中央宣布海南省建立自由貿易試驗區後，海南省政府敲定首家戰略合作企業，與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。

海南省政府將與阿里和螞蟻金服圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作，尤其在數碼經濟、智慧服務業、訊息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。

阿里巴巴主席馬雲在簽約儀式上表示，未來海南的自由貿易，就是由新思想、新技術推動，基於互聯網的數碼式貿易。阿里參與海南繼續改革開放建設的重點，是把海南打造成為數碼港，為自由貿易港建立數碼經濟基礎。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。