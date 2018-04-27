中國財經

在中央宣布海南省建立自由貿易試驗區後，海南省政府敲定首家戰略合作企業，與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。

海南省政府將與阿里和螞蟻金服圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作，尤其在數碼經濟、智慧服務業、訊息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。

阿里巴巴主席馬雲在簽約儀式上表示，未來海南的自由貿易，就是由新思想、新技術推動，基於互聯網的數碼式貿易。阿里參與海南繼續改革開放建設的重點，是把海南打造成為數碼港，為自由貿易港建立數碼經濟基礎。