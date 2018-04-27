中國財經

五一勞動節假期前夕，內地股市在4月最後一個交易日造好。上證指數終止連續兩日下跌。兩市成交合計縮減至4121億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升0.35%；本月跌2.74%，連跌3個月，累挫11.45%。

上證指數今早高開7點，其後反覆偏軟，最低見3049點，跌25點或0.82%，尾段止跌回靠，收市報3082點，升7點或0.23%，最高見3088點，升13點或0.42%，成交1795.2億元。

深成指亦反覆向好，收報10324點，升32點或0.31%，最高見10382點，升90點或0.88%；低見10239點，跌52點或0.51%，成交2325.59億元。

深成指4月累跌5.01%。

滬深300指數報3756點，升1點或0.04%；創業板指數報1805點，漲24點或1.37%。

分析師表示，今日是五一假期前最後一個交易日，增長股相對強勢，而消費白馬股走勢偏弱；節前國內流動性偏緊，加上中美貿易摩擦談判仍存變數，市場走勢相對猶豫，預計假期消息面變化將影響後市走勢。

各板塊普遍向上，半新股漲逾1%；金融、石油、有色金屬、煤炭、化工、鋼鐵、房地產、電力股靠穩；飛機製造股挫逾2%；水泥股則偏軟。

內地下周一至二(4月30日至5月1日)為五一勞動節假期，金融市場休市。