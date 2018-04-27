中國財經

國家統計局公布，今年首3個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1.55萬億元(人民幣‧下同)，按年增長11.6%，增速比首兩個月放緩4.5個百分點。

國家統計局工業司何平指出，首季工業企業利潤繼續保持雙位數較快增長，利潤結構有所優化，企業效益持續改善，工業經濟穩中向好的格局沒有改變，期內盈利能力增強，製造業比重上升；成本下降，槓桿率降低，以及產成品、應收賬款周轉加快。

首季度，國有控股企業實現利潤總額4762.9億元，按年增長23.1%；集體企業實現利潤總額57.3億元，增長10%；股份制企業實現利潤總額1.09萬億元，增長16.2 %；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3738億元，下降0.9%；私營企業實現利潤總額4316.8億元，增長8.8%。

在41個工業大類行業中，25個行業利潤總額按年增加，1個行業持平，15個行業減少。其中，煤炭開采和洗選業利潤總額按年增長18.1%；石油和天然氣開採業增長1.2倍；有色金屬冶煉和壓延加工業下降17.9%；計算機、通訊和其他電子設備製造業下降11%。

內地首季規模以上工業企業實現主營業務收入25.2萬億元，按年增長9.6%。

單計3月份，規模以上工業企業實現利潤總額5897.5億元，按年增長3.1%。