中國財經

內地股市開市上揚，上證指數扭轉昨日挫近1.4%的頹勢，今日高開0.24%。

上證指數開市報3082點，升7點或0.24%；現報3084點，升9點或0.3%。

深成指開市報10353點，升60點或0.59%；現報10378點，升86點或0.84%。

滬深300指數開市報3771點，升15點或0.41%；創業板指數開市報1790點，升9點或0.51%。

各板塊幾乎全線向上，半新股漲逾2%；煤炭、鋼鐵、化工、電力、有色金屬、水泥、金融、房地產、石油股靠穩；船舶製造、陶瓷股則偏軟。